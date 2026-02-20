µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï£²£°Æü¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤òÇä¤ê¤È¤¹¤ë¼ã¼êÆâÌî¼ê£´¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó£³£°Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«¤é¥Î¥Ã¥¯¡£»²²Ã¤·¤¿ÌçÏÆÀ¿ÆâÌî¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¡¢±ºÅÄ½ÓÊåÆâÌî¼ê¡Ê£²£³¡Ë¡¢±§ÅÔµÜ°ªÀ±ÆâÌî¼ê¡Ê£²£±¡Ë¡¢ÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¤¬Å¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÇòµå¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Ï¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë£´¿Í¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÂÇ¤¿¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¿ÍÁª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¼éÈ÷ÎÏ¤ÎÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤¿¡££³Ç¯ÌÜ¤Ç½é¥­¥ã¥ó¥×°ì·³