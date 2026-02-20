福岡県内の公立高校入試の志願状況が20日に発表され、60校で定員割れとなりました。私立学校の無償化が影響した可能性があるということです。福岡県内の公立高校入試は、20日正午に願書の受け付けが締め切られました。県立高校の全日制では2万2200人の定員に対し2万3183人が志願していて、倍率は1.04倍です。県の教育委員会がデータを集計している1989年以降、最も低くなりました。また、全日制の公立高校98校のうち、60校で