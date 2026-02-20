プロも学生も子どもも楽しめる一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は2026年2月26日（木）から3月1日（日）まで、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」を開催します。イベント会場はパシフィコ横浜（横浜市西区）です。【画像】かわいい猫がいっぱい！ 「ねこ写真展」ブースも主なコンテンツは以下の通り。●写真家や映像クリエイターによるトークイベント●多彩な写真展●写真・動画