プロも学生も子どもも楽しめる

一般社団法人カメラ映像機器工業会（CIPA）は2026年2月26日（木）から3月1日（日）まで、カメラと写真映像のワールドプレミアショー「CP+（シーピープラス）2026」を開催します。イベント会場はパシフィコ横浜（横浜市西区）です。

【画像】かわいい猫がいっぱい！ 「ねこ写真展」ブースも

主なコンテンツは以下の通り。

●写真家や映像クリエイターによるトークイベント

●多彩な写真展

●写真・動画撮影のワークショップ

●メディアパートナー19社による「CP+ブックマルシェ」

●プラレール巨大ジオラマ・ぬい撮りスタジオ

トークイベントでは、杉本博司さんやホンマタカシさんといった、著名写真家やクリエイターによるセッションが行われます。さらに出展社ブースでは、日頃から写真や映像に親しむゲストとして、女性アイドルグループ「日向坂46」の金村美玖さんや、お笑いタレントの小籔千豊さんらが登壇します。

写真展では、写真文化の“今”を凝縮した多彩な作品が並びます。新進写真家発掘のためのフォトコンテスト「ZOOMS JAPAN」の写真展や、猫を主に撮影する写真家による「ねこ写真展」、全国の高校写真部による「写真甲子園」作品などです。

女性やファミリー向けのワークショップも開催されます。これは“カメラ女子”やフォトパパ・ママをターゲットにした体験型ワークショップで、写真のほか動画撮影のテクニックもレクチャーされます。

“誰にも頼まれていないのに作る”自主制作本が集まる「ZINES FAIR at CP+」は、好評を得て前回の1.5倍のスケールで開催。メディアパートナー19社が協賛する「CP+ブックマルシェ」は、さまざまな書籍や雑誌の作り手と読者の出会いの場となります。

子ども向けには、プラレール巨大ジオラマや「ぬい撮りスタジオ」、「My 缶バッジ工房」が用意されます。ジオラマは回を重ねるごとにグレードアップしているといい、「ぬい撮りスタジオ」は昨今はやりの“ぬい活”に焦点を当てた新コーナーです。

「CP+2026」はウェブ事前登録制で、入場は無料です。開催時間は午前10時から18時まで（初日は12時から、最終日のみ17時まで）。今回は、2月12日（木）時点で過去最多の149企業・団体が出展見込みといいます。