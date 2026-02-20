松永浩美が語る加藤秀司とのエピソード前編1968年にドラフト２位で阪急ブレーブス（現オリックス）に入団。同期入団の福本豊氏、山田久志氏とともに"花の（昭和）44年組"として活躍し、首位打者を２度、打点王を３度獲得するなど、阪急の黄金期を支えた加藤秀司氏（1979年から登録名は「英司」）。３割近くの通算打率（.297）が示す巧打者である一方、通算347本塁打をマークするなど長打力も兼ね備えていた加藤氏は、いった