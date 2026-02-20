初出場の五輪で銅メダルを獲得した中井亜美(C)Getty Imagesミラノ・コルティナ五輪は現地時間2月19日、フィギュアスケート女子フリーが行われ、17歳の中井亜美が合計219.16点で銅メダルを獲得した。ショートプログラム（SP）78.71点でトップに立った中井は、フリーで140.45点をマーク。五輪初出場で初のメダルを射止めた。【写真】笑顔でガッツポーズ！17歳・中井亜美の雄姿をチェック重圧のかかる最終滑走。中井はSPに続き、