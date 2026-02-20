〈実の弟を“厳しい環境”に幽閉、叔父の自宅を爆破…北朝鮮総書記が身内に行ってきた“異常すぎる粛清”のリアル〉から続く2022年10月、79歳でこの世を去ったアントニオ猪木。「燃える闘魂」の背中には、常に北朝鮮という国の影が付きまとっていた。訪朝歴は30回以上。金正恩体制の実質ナンバー2であり、金正日の義弟でもあった張成沢とも懇意にしていた猪木氏だが、2013年11月に行われた最後の面会で、張氏の様子がどこか違っ