「資さんうどん」を手がける資さんは、20日までに公式サイトを更新。代表取締役社長の佐藤崇史氏が3月末で退任し、新たに崎田晴義が社長に就任すると発表した。【画像】資さんうどん「温うどん大盛無料キャンペーン」対象店舗一覧サイトでは「株式会社資さん（本社：福岡県北九州市小倉南区、以下「当社」）は、代表取締役社長 佐藤崇史が2026年3月31日をもって任期満了で退任することをお知らせいたします。あわせて、当社代