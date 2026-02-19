日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）、貿易収支（12月）、フィラデルフィア連銀景況指数（2月）、卸売在庫（速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）22:30 予想22.6万件前回22.7万件（新規失業保険申請件数) 予想186.1万件前回186.2万件（継続受給者数) 貿易収支（12月）22:30 予想-555.0億ドル前回-568.0