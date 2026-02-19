まもなく米新規失業保険申請件数などの発表
日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）、貿易収支（12月）、フィラデルフィア連銀景況指数（2月）、卸売在庫（速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。
新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）22:30
予想 22.6万件 前回 22.7万件（新規失業保険申請件数)
予想 186.1万件 前回 186.2万件（継続受給者数)
貿易収支（12月）22:30
予想 -555.0億ドル 前回 -568.0億ドル（貿易収支)
フィラデルフィア連銀景況指数（2月）22:30
予想 7.7 前回 12.6（フィラデルフィア連銀景況指数)
卸売在庫（速報値）（12月）22:30
予想 0.1% 前回 0.2%（前月比)
