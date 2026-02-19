　日本時間２２時３０分に米新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）、貿易収支（12月）、フィラデルフィア連銀景況指数（2月）、卸売在庫（速報値）（12月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。

新規失業保険申請件数（02/08 - 02/14）22:30
予想　22.6万件　前回　22.7万件（新規失業保険申請件数)
予想　186.1万件　前回　186.2万件（継続受給者数)

貿易収支（12月）22:30
予想　-555.0億ドル　前回　-568.0億ドル（貿易収支)

フィラデルフィア連銀景況指数（2月）22:30
予想　7.7　前回　12.6（フィラデルフィア連銀景況指数)

卸売在庫（速報値）（12月）22:30
予想　0.1%　前回　0.2%（前月比)