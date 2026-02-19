【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日韓を繋ぐグローバルファッションマガジン『MAPS JAPAN No.8 -SPRING Issue-』の発売日が、3月16日に決定。TWICEのダヒョンを起用した表紙が公開された。 ■ファッションポートレートは、神秘的でアバンギャルドな少女像を軸に展開 2006年にソウルで創刊され、2026年で創刊20周年を迎える『MAPS』マガジン。 今回『MAPS JAPAN No.8 -SPRING Issue-』の表紙を飾るの