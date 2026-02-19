TWICEダヒョン『MAPS JAPAN』最新号に登場！キュートなコメント動画も公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日韓を繋ぐグローバルファッションマガジン『MAPS JAPAN No.8 -SPRING Issue-』の発売日が、3月16日に決定。TWICEのダヒョンを起用した表紙が公開された。

■ファッションポートレートは、神秘的でアバンギャルドな少女像を軸に展開

2006年にソウルで創刊され、2026年で創刊20周年を迎える『MAPS』マガジン。

今回『MAPS JAPAN No.8 -SPRING Issue-』の表紙を飾るのは、韓国と日本をはじめグローバルな人気を誇るガールズグループ、TWICEのメンバー、Dahyun（ダヒョン）。

MAPS創刊20周年を記念して企画された本プロジェクトは、Tao Kuriharaが手がけるComme des Garcons TAOライン（※「Garcons」の「c」はセディーユ付きが正式表記）とともに制作され、実験性と純粋さが共存するビジュアルで、これまでにないダヒョンのあらたな一面を映し出している。

全10ページにわたり掲載されるファッションポートレートは、神秘的でアバンギャルドな少女像を軸に展開。構築的なシルエットと繊細なディテールが際立つTAOのピースに、Dahyun特有の澄んだ存在感が重なり、童話的でありながら実験的なスプリングムードが完成した。今回の撮影を通してダヒョンは、従来のイメージとは異なる、抑制されたカリスマと感覚的なオーラを披露している。

ダヒョンは「MAPSの20周年を一緒にお祝いできてとても嬉しいです。Comme des Garconsのアヴァンギャルドな衣装を実際に着用できたことは、とても楽しく印象深い経験でした」と語っている

ダヒョンは、TWICEのメンバーとしてグローバルな活動を続ける一方で、俳優としての可能性と才能も拡大中。音楽と演技を横断する多層的な歩みは、今回のフォトストーリーを通してあらたな転換点を予感させる。

