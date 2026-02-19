ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。＃799は「高城れにの真冬のトゥクトゥク大作戦」をお届け！◆れに「牛タンってさ、牛？」昨年の大晦日に開催され、大成功を収めた『ももいろ歌合戦』。実はその舞台裏では、高城れにと土佐兄弟のゆうきがトゥクトゥクで日本武道館から六本木のスタジオへと移動。そこで待機している出演者たちからコメントを取る、というミッションが行われ