ももクロ・高城れに「牛タンってさ、牛？」と衝撃発言！後輩アイドルたちも困惑!?

ももいろクローバーZのリアルな姿を配信するテレ朝動画のオリジナル番組『ももクロChan』。

＃799は「高城れにの真冬のトゥクトゥク大作戦」をお届け！

◆れに「牛タンってさ、牛？」

昨年の大晦日に開催され、大成功を収めた『ももいろ歌合戦』。実はその舞台裏では、高城れにと土佐兄弟のゆうきがトゥクトゥクで日本武道館から六本木のスタジオへと移動。そこで待機している出演者たちからコメントを取る、というミッションが行われていた。

武道館を出発してしばらくすると、ゆうきが「すっごく楽しい」と、この時間を噛みしめるように微笑む。なぜならゆうきは高校時代からのモノノフ（ももクロファン）で、しかも推しは高城れに！

一年の終わりに、推しとトゥクトゥクデートというごほうびをもらえたゆうきが、ホクホクした顔を見せるのも無理はない。しかし高城は「なんかアトラクションっぽいよね」とあっさりしている。

出演者が待つスタジオに到着したものの、滞在時間はわずか5分！ 2人は駆け足でスタジオ内へと向かう。

待っていたのは、ももクロと同じ事務所に所属するMISS MERCY、ばってん少女隊、いぎなり東北産の3組だ。

『ももいろ歌合戦』初出演となったMISS MERCYと、ばってん少女隊が初々しいコメントを寄せる。

一方、2025年に武道館単独ライブも成功させたいぎなり東北産は、メンバーが横並びになり「人類の進化ならぬZポーズの進化」を見せてくれた。

さらに北美梨寧が「年女が3人いるので、ヒヒーンと引っ張っていきたいと思います」とナイスなコメントを決めたのだが…。

ここで高城が唐突に「牛タンってさ、牛？ あ、馬か、来年は」と大ボケをかます。スタダアイドルの長女は、さすがの貫禄だ。

◆「私は歳を取らない。永遠の17歳」

無事、コメント撮りに成功した高城とゆうきは、急いでスタジオをあとにする。『ももいろ歌合戦』にも出演したインフルエンサー・しなこが店長を務める「ベビタピ トーキョー原宿店」のドリンクをまるで給水のように受け取って飲みながら、トゥクトゥクに乗り込んだ。

帰りのトゥクトゥクでは、2025年を振り返りつつ、2026年の目標を語り合う。

高城は、2025年を「バランスが取れてた一年。お仕事とプライベートの割合がちょうどよかった気がします」と回想。

「2026年挑戦したいこと」でゆうきが「お笑い賞レースの決勝に行きたい」と決意を語ると、高城から「行ったら『Chan』でお祝いしよ」とのコメント。推しに祝われるために、ゆうきもいっそう奮起しそうだ。

今年、最年少の佐々木彩夏が30歳となり、メンバー全員が30代になることについて、ゆうきが「大人！ 高校のときに観てた人たちがまだやってるとは思わないもん。芸人になってよかったなって思える」と感慨深げに語ると、スタッフも「ゆうきみたいになりたくて芸人を目指す若い子も出てきそう」と言う。高城も「待ってるよ〜」と、画面越しに“未来の共演者”へ手を振るのだった。

そんな高城が「私、歳取らないので。永遠の17歳」とボケたことを言い出し、すぐさま「どう？ 自分の推しがこんなこと言ってるの」と笑うと、ゆうきは「高城さんはそれでいいんですよ」と全肯定する。2人の息はピッタリだ。

武道館が近づくにつれて、自分の出番への緊張がマックスになる高城は「次のことしか考えられない〜」「あー緊張する」「やだーゆうきくん出て〜、ゆうきくんも一緒に出て〜」と甘えだすが、無情にもトゥクトゥクは武道館へ到着。

あっという間のトゥクトゥク大作戦もこれにて終了！ ゆうきも激動のトゥクトゥク旅にご満悦だった。

今回はほかにも、『ももいろ歌合戦』に出演した@onefive、ばってん少女隊、MISS MERCY、千綿偉功、Straight Angeli、龍宮城、ukka、きゅるりんってしてみて、私立恵比寿中学といった面々が登場！

『ももいろ歌合戦』の感想や2026年の抱負を語っている。要チェックだ。