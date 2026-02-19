サンマルクカフェ（岡山市北区）のカフェチェーン「サンマルクカフェ」が、「サンマルクカフェ創業祭」を3月8、9日の2日間開催。人気商品「チョコクロ」を1個購入すると、もう1個プレゼントされる「チョコクロBUY1 GET1 FREE」が行われます。【写真】えっ！サンマルクカフェ×「ウィキッド 永遠の約束」コラボ店舗、誕生？お茶テーマの新店舗も？サンマルクカフェは1999年3月8日に東京・銀座に1号店をオープン。今年創業27