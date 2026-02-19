ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。快挙にいまだ日本列島が沸くなか、2人は現地からの中継で日本のテレビ番組に続々出演。フジテレビ系の朝の情報番組「めざましテレビ」では、りくりゅうに質問をした人気者の姿がファンの間で話題となっている。19日早朝から各局のニュースや情報番組に次々と出演したり