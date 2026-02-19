ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペアで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が、同種目日本初の金メダルを獲得した。快挙にいまだ日本列島が沸くなか、2人は現地からの中継で日本のテレビ番組に続々出演。フジテレビ系の朝の情報番組「めざましテレビ」では、りくりゅうに質問をした人気者の姿がファンの間で話題となっている。

19日早朝から各局のニュースや情報番組に次々と出演したりくりゅう。五輪で感動を呼んだ演技や普段の生活についてなど、様々な質問に現地から2人で、笑顔で答える姿を見せていた。

7時すぎからは「めざましテレビ」に出演。限られた時間で次々と質問が飛ぶなか、日本のスタジオに出演していたなにわ男子・藤原丈一郎は「お互いが尊敬しているところ」について2人に尋ね、三浦からは「ケンカをしていても私が怪我をしないように、リンクに立ったらずっとサポートしてくれる」、木原からは「りくちゃんは本当に追い詰められた時の強さが世界一だと思ってる」というコメントを引き出した。

このやり取りにネット上のファンが反応。オリックスファンでも知られ、スポーツに造詣の深い藤原には「丈くんからりくりゅうペアへのご質問、さすがの安定感」「いつも野球選手にインタビューしてるからとっても自然でよかった」「丈くんりくりゅうにインタビューしてるの凄い…！！！！落ち着いててさすがすぎる」「スポーツキャスターみたいだね。カッコいい」「丈くん素敵な質問ありがとう」「全日本国民がりくりゅうに聞きたい質問だ、ありがとう丈くん」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）