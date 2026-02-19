連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉セツ・八雲夫妻をモデルとした物語。「ばけばけ」で蛇と蛙を演じるお笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子さんと木村美穂さんは、以前から脚本家のふじきみつ彦さんと親交があるのだそう。そんなお２人に、ふじきさんとの出会いから、蛇役・蛙役について、そして脚本の魅力まで、あれこれおしゃべりをしていただきました。聞き手はテレビドラマや映画のコラムを数多く手掛ける、ライタ&#