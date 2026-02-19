【NHK連続テレビ小説「ばけばけ」】阿佐ヶ谷姉妹とおしゃべり　ふじきみつ彦作品の魅力

連続テレビ小説「ばけばけ」は、小泉セツ・八雲夫妻をモデルとした物語。



「ばけばけ」で蛇と蛙を演じるお笑いコンビ「阿佐ヶ谷姉妹」の渡辺江里子さんと木村美穂さんは、以前から脚本家のふじきみつ彦さんと親交があるのだそう。そんなお２人に、ふじきさんとの出会いから、蛇役・蛙役について、そして脚本の魅力まで、あれこれおしゃべりをしていただきました。聞き手はテレビドラマや映画のコラムを数多く手掛ける、ライターの西森路代（にしもり・みちよ）さんです。





西森 ふじきみつ彦さんとは、お2人のエッセイ『阿佐ヶ谷姉妹ののほほんふたり暮らし』のドラマ化（2021年／NHK）以前から親交があるんですね。



江里子 出会ったのは確か2009年ごろです。それから、私たちは2012年に事務所に入ったのですが、当時ふじきさんが私たちの事務所のライブの演出やネタ見せ（＊お笑い芸人が同業者や作家の前でネタを試しに披露し、批評を受けること）の講評をされていまして、お世話になりました。



西森 そのころのふじきさんは今と変わりないんですか？



美穂 佇まいは今の感じですね。おしゃれさんな感じでしたね。



江里子 文学青年で、将棋の羽生（善治）さんに似てました。その後、私たちの日記をベースにネタを書いてもらったことがあるのよね。1か月分の日記をふじきさんにお渡しして、その中からネタになりそうなことを見つけて構成・脚色していただいて。その流れもあって、私たちのエッセイのドラマ化のときも、ふじきさんが脚本だったらいいわね、という話をしていたんです。



西森 そうしたら、実際に脚本に決まったということですか？



美穂 そうそう。私たちが提案したわけではなく、偶然だったわねえ。



江里子 そういえば、2012年ごろ、演劇を志されてる人たちとふじきさんのお宅に一緒に遊びに行ったこともありました。



美穂 そのときのことで覚えてるのは、ふじきさんが毛糸で編んだ、洗剤のいらないスポンジを使ってたことよね。



江里子 お呼ばれしたので後片付けで洗い物してたらふじきさんが来て、「手伝わせちゃってごめんね」って気遣ってくれて。それまでふじきさんは、うちの事務所の大先輩のシティボーイズ（＊1979年に結成された、大竹まこと・きたろう・斉木しげるの3名で構成されるコントユニット）にも一目置かれていて、お若いんだけど才気あふれる方と思っていたのですが、そこで親しみが持てて少しずつ打ち解けていったんだと思います。

西森 「ばけばけ」で蛇と蛙を演じることが決まったときは、どんな気持ちだったんですか？



江里子 ふじきさんが唯一、キャスティングで名前を挙げてくれたのが私たちだと、このドラマ・ガイドのPart1で読んで……。



美穂 震え上がる話よね。これはまずい、責任重大だって。ふじきさんが言いださなかったら私たちが出演するなんて絶対ないものね。



西森 蛇と蛙の声はどのように録っているんですか？



江里子 2025年の7月から、2週間から3週間に1度、大阪に行って録っています。



西森 それって、編集された映像を見ながら録っているんですか？



江里子 映像なしで1度読ませてもらって、その後、実際に映像ができたときに本番の声を録るので、1話に対して、2回読んでいるという形になっています。1回目にもいろいろディレクションしていただいて、その後映像が入ったものを見せてもらって、さらにそこから膨らませたりしています。



美穂 映像を見ながらだと、時間内に読まなきゃと意識してしまって急いじゃうから、映像を見ずにやらせていただいたら、そっちのほうが自然になったりね。



江里子 尺（長さ）に関してはこちらでどうにかしますので、って演出の方に言っていただいたりね。



西森 ディレクションしてくれるのは、演出の方なんですか？



江里子 はい。その週ごとの4人の演出の方々がいて。皆さん柔らかくて穏やかな方ですね。



西森 ドラマの撮影現場を見られたこともあるんですか？



美穂 セットでの撮影は2回か3回見学させていただいて。あのヘブンさんの武家屋敷のお庭とかね。おトキちゃんとヘブンさんや松野家の皆さんにもお会いしたりしたわね。



江里子 2人が夫婦になってから住んでいる高見縄手のセットも見せてもらって。そこは、私たちが演じている蛇と蛙が実際に住んでいたと言われてるお宅がモデルなので。みほさんは、本物の蛙の動画とか見て演技プランを練ったって。



美穂 トノサマガエルを見て演技プランを練ったり、セットの石を見て、「私たち、ここに住んでいたんだな」って想像しました。

西森 お互いに古くから知っているふじきさんの脚本について、どのような見方をされているんですか？



江里子 「血で血を洗う情念」みたいなのとは違うわよね。



美穂 日常の軽やかな幸せを描くのがお上手ですよね。



江里子 ふじきさんが脚本を書かれたドラマ「きょうの猫村さん」（2020年／テレビ東京）なども拝見しましたが、何気ない世界のおもしろさ切なさを短い時間で描き切る達人です。私たちの日記をネタにしていただいたときも、日常の中の本当に何でもないことを、視点を変えて笑いにしてくれて。無意識にかみ合ったり、かみ合わなかったりする、絶妙なおかしみみたいなものを切り取ってくださるのが、当時から本当にお見事でした。ふじきさんの切り取り方は、ほかの方にはない視点や技術だと感じていました。



西森 みほさんはそのときの日記にどんなことを書かれていたんですか？



美穂 大阪の天王寺動物園に行ったときに、カバが2頭池の中にいたんですけど、交尾してる感じだったんですよ。それで日記に「カバが交尾してる」って書いたんですけど、そこをふじきさんが取り上げてくださって。



江里子 そのときの台本には、「交尾してるカバを私は見ていた。そのとき、カバも私の方を見ていた」って書いてあったのよね。そのくらいのちょっとした足し方なんですけど、大きなフィクションじゃなくて、ほんのちょっとのスパイスの効かせ方がお上手なんですよね。



美穂 説明するとかじゃなくて、1行でサラッとね。



西森 ものすごい哲学的じゃないですか（笑）。カバとみほさんが見つめ合う姿を想像すると、おかしみが湧き上がってきます。「ばけばけ」の脚本もサラッとしている印象ですけど、そのひと言の付け加え具合がおかしみになってる部分があるのかもしれないですね。実際、読んですごいなと思ったところってありますか？



美穂 「余白」が確かにあるというか、セリフが長いわけではないですよね。



江里子 ふじきさんの脚本は多くは語らないけれど、セリフを取り囲む空気が物語ってくれるところもあって、喜劇としての作品の作り方にグッとくるんですよね。これが半年続くのかと思ったら、ワクワクが止まらなかったです。

取材・文／西森路代

渡辺江里子・ 木村美穂

（阿佐ヶ谷姉妹）



わたなべ・えりこ（右／ 1972年生まれ、栃木県出身）

きむら・みほ（左／ 1973年生まれ、神奈川県出身）



主な出演作に、バラエティー「阿佐ヶ谷ワイド‼」「有吉の壁」、ドラマ「監獄のお姫さま」など。NHKでは、「阿佐ヶ谷アパートメント」「大奥」「褒めるひと褒められるひと」「ひらやすみ」「Eテレ2355 ヨルガヤ姉妹の今夜も眠れません」などに出演。

