a子が2nd アルバム『lovely moments』を5月20日にリリースされることが決定し、アートワークが公開された。前作、メジャー1st AL『GENE』から約1年10ヶ月ぶりのアルバムリリースとなる。現在放送中のTVアニメ『ダーウィン事変』エンディング主題歌「Turn It Up」、TVアニメ『宇宙人ムームー』第2クールオープニング主題歌「MOVE MOVE」を含む全12曲が収録される。CD + Blu-ray盤の特典映像 「Endless Vacay」には、昨年10月開催さ