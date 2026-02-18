テレ東では2月21日（土）深夜１時２５分から、「小峠地蔵とお狐風磨」を４週連続放送します。過去７回、ご盛況をいただいた「小峠地蔵」の第８弾は、timelesz菊池風磨を同志に加えてスタジオトーク番組に大変身！この番組は、願い事が書かれた絵馬が掛かる稲荷神社を舞台に、小峠地蔵とお狐・風磨が、町の皆さまの“人には言えない”願い事に耳を傾けるトーク番組です。●姉との喧嘩で女性が苦手に…！人生初彼女がで