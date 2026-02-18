菊池風磨がテレ東に！！小峠地蔵第8弾は4週連続スタジオトーク！菊池風磨によるデート術指南や小峠の「なんて日だ」ガチ指導も！！

テレ東では2月21日（土）深夜１時２５分から、「小峠地蔵とお狐風磨」を４週連続放送します。

過去７回、ご盛況をいただいた「小峠地蔵」の第８弾は、timelesz菊池風磨を同志に加えてスタジオトーク番組に大変身！

この番組は、願い事が書かれた絵馬が掛かる稲荷神社を舞台に、小峠地蔵とお狐・風磨が、町の皆さまの“人には言えない”願い事に耳を傾けるトーク番組です。

●姉との喧嘩で女性が苦手に…！人生初彼女ができた奥手男性の願い事 手の繋ぎ方を教えて

●毎日「なんて日だ！」を振られる…小峠激似男性の願い事 「なんて日だ！」をマスターしたい

●電話応対日本一！クレーム対応の神様の願い事 私をクレームで興奮させて！

●「もうネタ切れです…」クラスのお笑い係をやる小学生の願い事 ギャグを考えて！

●家に帰るとすぐに服を脱がされる…！妻の願い事 旦那の異常な潔癖症が治りますように

●小峠地蔵のお友達ののかちゃんの願い事 小峠さんに弟になって欲しい

などの 癖の強い願い事を４週にわたって放映します。

予想の遥か斜め上をいく願い事の数々に、小峠英二と菊池風磨も思わず絶句、そして爆笑。

「そんな願い、ある！？」の連続にスタジオは大揺れ。さらに――

お狐風磨が“キスまで持っていく手つなぎデート術”を本気指南！？

あの決めゼリフ「なんて日だ！」のガチ指導も炸裂。

しまいには、小峠地蔵＆お狐風磨がまさかの“鬼クレーマー化”―

願い事をきっかけに、トークは想定外の方向へと転がり続けます。





そして、第２夜は 中堅芸人の情けない願い事SP●アンガールズ田中の願い事 「山根にもっと売れてほしい」「若者の音楽が聞き取れますように」●平成ノブシコブシ吉村の願い事「スケベを直したい！」まわりまって全員が同期芸人だという小峠・田中・吉村中堅・中間管理職芸人ならではのちょっと人には言いにくい「願い事」を聞いていると…まさかのドタバタ展開に…！笑って、驚いて、ときどきヒヤリ。一枚の絵馬から、ここまで広がる！４夜連続でお届けする、“願い事エンターテインメント”になっております。

©テレビ東京







≪出演者コメント≫

収録後の２人に、「今日の収録の感想」を聞きしました！

■小峠英二（バイきんぐ）×菊池風磨(timelesz)



小峠 風磨くん、いろいろお話を聞きましたけれども、どうでした？



菊池 いや、そもそもなんで、俺狐なんですか？笑



小峠 いや、そうね！いやでもすごい似合ってるよ



菊池 小峠さんも似合ってます！ルイスレザーくらい似合ってます！



小峠 もっと似合ってるわ！革ジャンの方は！

でも、この番組はずっと一人でやっていて「同志が欲しい！」とオンエアでも言っていたので

風磨くんと一緒にやれて心から嬉しかったですね。



菊池 いやそれにしても、出ていただいた方の「願い事」全部が全部面白かったですね。



菊池 そうだね！聞いた話本当にどれも面白かったな・・・



菊池 鈍器で殴られたぐらいの衝撃がありました。

「宝くじ３億当たった人の人生」とか、聞きたい！と思っていた話が多かったです。

と思ったら、急に「手の繋ぎ方を教えて！」みたいなピュアな相談とかもあったり、結構振り幅が大きかったですね。



小峠 いや、面白かった。なんか全く予想だにしない角度の願い事とか、

やっぱ俺も聞きたかった人の話が多くて興奮しました。ぜひご覧いただきたいと思います。









≪番組オリジナルグッズ情報≫

小峠地蔵ファンの「欲しい！」をカタチにした番組グッズを販売します。

ファンの皆様から寄せられたアイデアをもとに、ファン投票を経て商品化が決定しました。

2月20日（金）正午から受注販売を開始します。この機会をお見逃しなく！

▼Tシャツ 2種 各\3,850（税込み）※サイズはいずれもL,XL

JIZOTABIロゴデザイン ワンポイントデザイン







ファン投票で接戦だった２つのデザインを商品化。

JIZOTABIロゴデザインはグラスとお揃い。ワンポイントは普段使いにぴったりです。

▼カップ酒風グラス \1,650（税込み）



番組にも登場したカップ酒にちなんで、カップ酒風のグラスが登場。

ファン投票で特に人気があったアイテムです。

▼ステッカーセット6枚セット \1,210（税込み）



小峠地蔵に登場した名言からファン投票上位のセリフをステッカーに！

持ち運びやすいサイズ感のため、場所を選ばず楽しめます。



【販売場所】テレ東本舗。WEB https://shop.tv-tokyo.co.jp/shop/c/c103041/

【予約販売期間】2026年2月20日(金)正午～2026年3月22日(日) 23:59

＊商品画像はすべてイメージです。

＊グッズがお手元に届くのは4月中旬以降を予定しています。

＊後日、東京駅店での販売も予定しております。

≪番組概要≫

【タイトル】 「小峠地蔵とお狐風磨」

【放送日時】 ２０２６年2月２１日（土）深夜１：２５～

２０２６年2月２８日（土）深夜１：２５～

２０２６年３月７日（土）深夜１：２５～

２０２６年３月１４日（土）深夜2：００～

【放送局】 テレビ東京

【配信】

広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

TVer：https://tver.jp/series/sr4mxri51b

テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/kotougejizoutabi/

Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

動画配信サービス「U-NEXT」にて見放題配信

U-NEXT：https://t.unext.jp/r/tv-tokyo_pr

【出演者】 MC：小峠英二（バイきんぐ）菊池風磨(timelesz)

ゲスト：田中卓志（アンガールズ）吉村崇（平成ノブシコブシ）ののちゃん

釈迦の声：ハリウッドザコシショウ

【公式SNS】 X： (@tvtokyo_7ch) Instagram：（tvtokyo_jizo）

【ナレーター】 神田伯山

