菊池風磨がテレ東に！！小峠地蔵第8弾は4週連続スタジオトーク！菊池風磨によるデート術指南や小峠の「なんて日だ」ガチ指導も！！
テレ東では2月21日（土）深夜１時２５分から、「小峠地蔵とお狐風磨」を４週連続放送します。
過去７回、ご盛況をいただいた「小峠地蔵」の第８弾は、timelesz菊池風磨を同志に加えてスタジオトーク番組に大変身！
この番組は、願い事が書かれた絵馬が掛かる稲荷神社を舞台に、小峠地蔵とお狐・風磨が、町の皆さまの“人には言えない”願い事に耳を傾けるトーク番組です。
●姉との喧嘩で女性が苦手に…！人生初彼女ができた奥手男性の願い事 手の繋ぎ方を教えて
●毎日「なんて日だ！」を振られる…小峠激似男性の願い事 「なんて日だ！」をマスターしたい
●電話応対日本一！クレーム対応の神様の願い事 私をクレームで興奮させて！
●「もうネタ切れです…」クラスのお笑い係をやる小学生の願い事 ギャグを考えて！
●家に帰るとすぐに服を脱がされる…！妻の願い事 旦那の異常な潔癖症が治りますように
●小峠地蔵のお友達ののかちゃんの願い事 小峠さんに弟になって欲しい
などの 癖の強い願い事を４週にわたって放映します。
予想の遥か斜め上をいく願い事の数々に、小峠英二と菊池風磨も思わず絶句、そして爆笑。
「そんな願い、ある！？」の連続にスタジオは大揺れ。さらに――
お狐風磨が“キスまで持っていく手つなぎデート術”を本気指南！？
あの決めゼリフ「なんて日だ！」のガチ指導も炸裂。
しまいには、小峠地蔵＆お狐風磨がまさかの“鬼クレーマー化”―
願い事をきっかけに、トークは想定外の方向へと転がり続けます。
●アンガールズ田中の願い事 「山根にもっと売れてほしい」「若者の音楽が聞き取れますように」
●平成ノブシコブシ吉村の願い事「スケベを直したい！」
まわりまって全員が同期芸人だという小峠・田中・吉村
中堅・中間管理職芸人ならではの
ちょっと人には言いにくい「願い事」を聞いていると…まさかのドタバタ展開に…！
笑って、驚いて、ときどきヒヤリ。一枚の絵馬から、ここまで広がる！
４夜連続でお届けする、“願い事エンターテインメント”になっております。
≪出演者コメント≫
収録後の２人に、「今日の収録の感想」を聞きしました！
■小峠英二（バイきんぐ）×菊池風磨(timelesz)
小峠 風磨くん、いろいろお話を聞きましたけれども、どうでした？
菊池 いや、そもそもなんで、俺狐なんですか？笑
小峠 いや、そうね！いやでもすごい似合ってるよ
菊池 小峠さんも似合ってます！ルイスレザーくらい似合ってます！
小峠 もっと似合ってるわ！革ジャンの方は！
でも、この番組はずっと一人でやっていて「同志が欲しい！」とオンエアでも言っていたので
風磨くんと一緒にやれて心から嬉しかったですね。
菊池 いやそれにしても、出ていただいた方の「願い事」全部が全部面白かったですね。
菊池 そうだね！聞いた話本当にどれも面白かったな・・・
菊池 鈍器で殴られたぐらいの衝撃がありました。
「宝くじ３億当たった人の人生」とか、聞きたい！と思っていた話が多かったです。
と思ったら、急に「手の繋ぎ方を教えて！」みたいなピュアな相談とかもあったり、結構振り幅が大きかったですね。
小峠 いや、面白かった。なんか全く予想だにしない角度の願い事とか、
やっぱ俺も聞きたかった人の話が多くて興奮しました。ぜひご覧いただきたいと思います。
≪番組オリジナルグッズ情報≫
小峠地蔵ファンの「欲しい！」をカタチにした番組グッズを販売します。
ファンの皆様から寄せられたアイデアをもとに、ファン投票を経て商品化が決定しました。
2月20日（金）正午から受注販売を開始します。この機会をお見逃しなく！
▼Tシャツ 2種 各\3,850（税込み）※サイズはいずれもL,XL
JIZOTABIロゴデザイン ワンポイントデザイン
ファン投票で接戦だった２つのデザインを商品化。
JIZOTABIロゴデザインはグラスとお揃い。ワンポイントは普段使いにぴったりです。
▼カップ酒風グラス \1,650（税込み）
番組にも登場したカップ酒にちなんで、カップ酒風のグラスが登場。
ファン投票で特に人気があったアイテムです。
▼ステッカーセット6枚セット \1,210（税込み）
小峠地蔵に登場した名言からファン投票上位のセリフをステッカーに！
持ち運びやすいサイズ感のため、場所を選ばず楽しめます。
【販売場所】テレ東本舗。WEB https://shop.tv-tokyo.co.jp/shop/c/c103041/
【予約販売期間】2026年2月20日(金)正午～2026年3月22日(日) 23:59
＊商品画像はすべてイメージです。
＊グッズがお手元に届くのは4月中旬以降を予定しています。
＊後日、東京駅店での販売も予定しております。
≪番組概要≫
【タイトル】 「小峠地蔵とお狐風磨」
【放送日時】 ２０２６年2月２１日（土）深夜１：２５～
２０２６年2月２８日（土）深夜１：２５～
２０２６年３月７日（土）深夜１：２５～
２０２６年３月１４日（土）深夜2：００～
【放送局】 テレビ東京
【配信】
【出演者】 MC：小峠英二（バイきんぐ）菊池風磨(timelesz)
ゲスト：田中卓志（アンガールズ）吉村崇（平成ノブシコブシ）ののちゃん
釈迦の声：ハリウッドザコシショウ
【ナレーター】 神田伯山
