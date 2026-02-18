【その他の画像・動画等を元記事で観る】2023年のTVスペシャルを経て、満を持して2026年より放送が開始されたTVアニメ『Fate/strange Fake』。“偽り”だらけの聖杯戦争を巡る魔術師と英霊たちの物語を音楽で支える澤野弘之は、歴史ある『Fate』シリーズとどう向き合ったのか。作品のオープニングを彩る、Jean-Ken Johnny（MAN WITH A MISSION）とTAKUMA（10-FEET）を迎えたSawanoHiroyuki[nZk]の新曲「PROVANT」。そして「BELONG