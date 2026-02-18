「特に困っていない」「大きな不満はない」。今使っているシャフトについて、そう感じているゴルファーも多いだろう。たしかに、明確なミスが出ていなければ、シャフトを替える理由は見つけにくい。しかし実は、そういう人ほど「合っていない」ということに気づきにくかったりもする。 合わないシャフトは、必ずしも大きなミスを生むわけではない。ただ「振るたびに微妙にタイミングが違う」「無意識に力を足してい