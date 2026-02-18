今のシャフトに不満がない人ほど、ゴルフがもっとラクになる

「特に困っていない」「大きな不満はない」。今使っているシャフトについて、そう感じているゴルファーも多いだろう。たしかに、明確なミスが出ていなければ、シャフトを替える理由は見つけにくい。しかし実は、そういう人ほど「合っていない」ということに気づきにくかったりもする。

合わないシャフトは、必ずしも大きなミスを生むわけではない。

ただ「振るたびに微妙にタイミングが違う」「無意識に力を足している」「再現性が安定しきらない」そんな小さな違和感を積み重ねていることがある。

新たに登場したシャフト「Wave」は、そうした違いを、ラクさや安定感で気づかせてくれるタイプだ。

軽く振っても振り切ることができ、インパクトでヘッドが自然に前に出る。その結果、「今までよりスイングがシンプルに感じる」「同じ力感で振れて、弾道がそろう」といった変化を感じやすい。

「劇的に変わる」というより、余計なことをしなくてよくなる。だからこそ、これまで大きな不満を感じていなかった人ほど、その違いに気づきやすい。

シャフト選びは、困ってから見直すものではない。

「もっとラクにできるかもしれない」そう感じたときこそが、見直しどきなのかもしれない。

【Wave】

SPEC●ワンフレックス●長さ／46インチ（1168mm）●重さ／47g●トルク／5.6度●初回製造90本 特別価格／1本・9万円（税別）

https://x.gd/wave_shaft