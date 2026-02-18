ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。17日のフジテレビ系の中継には、夏季五輪の3大会連続メダリストが出演。流暢な中国語でインタビューを行う様子が放送され、大きな話題となっている。フジテレビ系の五輪番組に登場したのは、卓球女子で五輪3大会連続メダリストで同局中継のスペシャルキャスターを務める石川佳純さんだ。16日（日本時間17日）に行われたフリースタイルスキー