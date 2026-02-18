ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪は連日、熱戦が繰り広げられている。17日のフジテレビ系の中継には、夏季五輪の3大会連続メダリストが出演。流暢な中国語でインタビューを行う様子が放送され、大きな話題となっている。

フジテレビ系の五輪番組に登場したのは、卓球女子で五輪3大会連続メダリストで同局中継のスペシャルキャスターを務める石川佳純さんだ。

16日（日本時間17日）に行われたフリースタイルスキー女子ビッグエア決勝で、中国のアイリーン・グー（谷愛凌）が銀メダルを獲得。米経済誌「フォーブス」によると、年間2300万ドル（約36億円）稼ぐスーパースターに、流暢な中国語でインタビューする石川さんの様子が放送された。

Xでも大きな話題となった。「誰だ？！？ この中国語ペラペラの美人キャスターは！？って思ったら石川佳純ちゃんだった」「石川佳純さんの中国語インタビュー 発音うまくてかっこよかった。さすがだなと思った」「石川佳純さんの谷愛凌選手へのインタビューに胸熱です」「石川佳純さん、本当に中国語がペラペラなのね！」「石川佳純中国語上手すぎんか〜」などの声が上がっていた。



（THE ANSWER編集部）