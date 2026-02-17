後藤真希が、3月16日にラッパーとして活躍するZORNとOZROSAURUSのツーマンライブ＜All My Homies presents “Family Day”＞が東京・日本武道館で開催され、サプライズ出演を果たした。後藤真希は、コラボ楽曲「地元LOVE feat. 後藤真希」を披露し、会場を大きく沸かせたという。ライブ終盤に、ZORNからの熱いラブコールに応える形で後藤真希が登場すると、武道館に集結した観客から大歓声が巻き起った。後藤は「武道館最高！」と