後藤真希が、3月16日にラッパーとして活躍するZORNとOZROSAURUSのツーマンライブ＜All My Homies presents “Family Day”＞が東京・日本武道館で開催され、サプライズ出演を果たした。

後藤真希は、コラボ楽曲「地元LOVE feat. 後藤真希」を披露し、会場を大きく沸かせたという。ライブ終盤に、ZORNからの熱いラブコールに応える形で後藤真希が登場すると、武道館に集結した観客から大歓声が巻き起った。後藤は「武道館最高！」と叫び、本ライブの開催を祝福すると、ZORNと熱い握手を交わした。

本コラボ楽曲のサウンドプロデュースは、BACHLOGICが担当。さらに、ZORNと同じ葛飾区出身の声優・木村昴が友情参加し、そして、モーニング娘。の「恋愛レボリューション21」の歌詞がサンプリングされている。

サプライズでのコラボパフォーマンス後、ZORNが「やばいでしょ？」と興奮冷めやらぬ様子で観客に振ると、地鳴りのような声援がステージ上に降り注がれた。後藤は「改めまして後藤真希です！ よろしくお願いします！」と挨拶すると、「めちゃめちゃ盛り上がってますね！」と満面の笑みで煽った。

ZORNは「姐さん（後藤真希）のおかげです」と後藤へ感謝の気持ちを吐露。さらに、後藤から「ハッピーバースデー！」と当日誕生日を迎えたZORNへ祝福のコメントを贈った。

ZORNは「僕、葛飾区出身で、姐さんは江戸川区出身で隣同士なんですよ。ずっと友達の友達くらいの距離感でいた人なんですけど、13歳からアイドルをやられていて、俺らみたいな街のドブネズミからしてみたら雲の上のような人だったんです」と語り、会場の笑いを誘う。「ある日、姐さんの写真集『flos』を見て、天啓を受けて、今すぐこの人と曲を作らなければいけないと」とZORNは、本楽曲制作のきっかけを告白。後藤は「何かが降りて来たんだ？（笑）」と振ると、ZORNは「降りて来たんです。こんなの初めてでした」と笑い合った。

ZORNは「それで今日のライブでのコラボも決まったんです！」と高らかに叫ぶと、後藤は「ありがとうございます！ 嬉しい！」と感謝の言葉を何度も伝え、奇跡のコラボステージは幕を閉じた。

なお、「地元LOVE feat. 後藤真希」のMVがZORNの公式YouTubeチャンネルで公開されている。MVは映像作家の山田健人が手がけ、ジャケット写真およびメインビジュアルは写真家・川上智之がフィルムカメラで撮影した。楽曲は本日より主要配信サイトでリリースされている。

◾️「地元LOVE feat. 後藤真希」

2026年2月17日（火）リリース iTunes：https://itunes.apple.com/jp/album/1876808748?l=ja&ls=1&app=itunes

Total：https://zorn.lnk.to/jimotolove Label：All My Homies

Words by ZORN

Music Produced by BACHLOGIC

Mixed & Mastered by Hayabusa

Contains a sample of “恋愛レボリューション21” 作詞・作曲：つんく

©2000 by UP FRONT MUSIC INC. / TV TOKYO Music, Inc.