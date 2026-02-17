１月のマーケットで移籍してから１か月が過ぎた。厳しい経験も、成長過程のひとつだ。高井幸大は今冬、ドイツの古豪ボルシアMGにレンタル移籍した。夏に加入したプレミアリーグの名門トッテナムでは、開幕前に負傷した影響もあり、出場機会を得ることができず。ブンデスリーガへの武者修行で、欧州での経験を積むことを選んでいる。加入早々に出場機会を得た高井は、１月25日のシュツッツガルト戦で初スタメン。体調不良によ