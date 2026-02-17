なぜ企業不祥事は後を絶たないのか。リスクマネジメントコンサルタントの秋山進さんは「組織のルールそのものが逸脱行為を招きやすい設計になっている場合がある。その一例が、2019年に注目されたかんぽ生命保険の保険商品における不適切営業問題だ」という――。※本稿は、秋山進『企業不祥事の真相「普通の人」を悪者に仕立てる歪んだ構造』（日経プレミアシリーズ）の一部を再編集したものです。写真＝日刊工業新聞／共同通信