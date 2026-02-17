先日、パーソナルAIエージェント「OpenClaw」の数千ものインスタンスがアクセス可能な状態で公開されているとお伝えしたが、今度は、「OpenClaw」をターゲットとした情報窃取型マルウェア（インフォスティーラー）が発見された。セキュリティベンダーのHudson Rockが2月16日（米国時間）、情報窃取型マルウェアがOpenClawの設定環境を盗み出すことに成功した実感染を検出したと発表した。同社は、「OpenClaw に関連するファイルを