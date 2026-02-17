アシックスジャパンは3月1日、ランニングシューズ「SUPERBLAST 3(スーパーブラスト3)」(希望小売価格26,400円)をアシックスフラッグシップ原宿、アシックスラン東京丸の内、アシックス東京銀座およびオンラインストアで先行発売する。3月5日からは直営店各店(ファクトリーアウトレットを除く)で先行発売し、3月26日から全国のスポーツ用品店などで順次発売する。「SUPERBLAST 3」(希望小売価格26,400円)同商品は、厚みがありながら