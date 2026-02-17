【モデルプレス＝2026/02/17】アーティスト・SKY-HI（日高光啓／※「高」は正式には「はしごだか」）が代表を務めるマネジメント／レーベル会社「BMSG」の公式サイトが、2月17日に更新された。取締役COO・社外取締役候補者が決定したことや、リスクコンプライアンス室の設置について報告した。【写真】元ビーファメンバーと真剣交際していた人気YouTuberとは？◆BMSG「代表取締役個人に依存しない」新経営体制へ移行同社は「新経営