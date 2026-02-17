Photo by Masayoshi SukitaYELLOW MAGIC ORCHESTRAが、1979年に行った初のワールドツアーの全貌を伝える完全生産限定ボックスセット『YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY』からの単独発売第3弾として、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 11/06/1979』を2月18日にリリースすることを発表した。『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』は、1979年10月24日に開催