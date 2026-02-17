YMO、ワールドツアーの全貌を伝える完全生産限定ボックスセット第3弾リリース決定。写真家・鋤田正義による写真展示開催も
YELLOW MAGIC ORCHESTRAが、1979年に行った初のワールドツアーの全貌を伝える完全生産限定ボックスセット『YMO 1979 TRANS ATLANTIC TOUR LIVE ANTHOLOGY』からの単独発売第3弾として、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 11/06/1979』を2月18日にリリースすることを発表した。
『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』は、1979年10月24日に開催したロンドン、ザ・ヴェニュー公演、『YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 11/06/1979』は、1979年11月6日に行ったニューヨーク、ザ・ボトム・ライン公演を収録しており、ボックスからの単独発売シリーズはこれで完結となる。
両公演とも第1〜2弾同様、CDとアナログLPがリリースされ、CD版は高品質Blu-spec CD2仕様。LP版は、ボックスセット全体のミックス／マスタリングを手がけた世界的エンジニア・GOH HOTODAがカッティング素材をアナログテープで供給、ピッコロオーディオワークスの松下真也がディスクカッティングを担当した。また、同時にダウンロード／ストリーミング配信も開始となる。
そして、2月17日から2月23日には東京・タワーレコード渋谷店3階にて、1978年の活動開始時よりYMOを撮影してきた写真家・鋤田正義（Masayoshi Sukita）の1979年の＜TRANS ATLANTIC TOUR＞の写真や、『ソリッド・ステイト・サヴァイヴァー』のアートワークの写真パネルが展示される。なお、2026年春には鋤田正義のYMOの写真集も発売されることが予定されている。
また、1979年のライブアルバムシリーズ完結を記念して、2月17日よりYMOのALFA MUSICの作品を対象とした購入キャンペーン「YMO MASTERPIECES」を開催。対象店舗にて対象商品を購入した方にはオリジナルステッカーが先着でプレゼントされる。
◾️『YMO TRANS ATLANTIC TOUR LONDON 10/24/1979』
2026年2月18日（水）発売
CD：MHCL-31044 価格：3,520円（税込） 高品質Blu-spec CD2仕様
LP：MHJL-456〜7（2枚組） 価格：6,600円（税込） 完全生産限定盤
発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ
［収録曲（CD）］
1.CASTALIA
2.RYDEEN
3.BEHIND THE MASK
4.RADIO JUNK
5.SOLID STATE SURVIVOR
6.KANG TONG BOY
7.TONG POO
8.DAY TRIPPER
9.1000 KNIVES
10.ROCKET FACTORY
11.LA FEMME CHINOISE
12.FIRECRACKER
13.COSMIC SURFIN’
14.TECHNOPOLIS
15.THE END OF ASIA
［収録曲（LP）］
SIDE A
1.CASTALIA
2.RYDEEN
3.BEHIND THE MASK
4.RADIO JUNK
5.SOLID STATE SURVIVOR
SIDE B
1.KANG TONG BOY
2.TONG POO
3.DAY TRIPPER
SIDE C
1.1000 KNIVES
2.ROCKET FACTORY
3.LA FEMME CHINOISE
SIDE D
1.FIRECRACKER
2.COSMIC SURFIN’
3.TECHNOPOLIS
4.THE END OF ASIA
◾️『YMO TRANS ATLANTIC TOUR NEW YORK 11/06/1979』
2026年2月18日（水）発売
CD：MHCL-31045 価格：3,520円（税込） 高品質Blu-spec CD2仕様
LP：MHJL-458〜9（２枚組） 価格：6,600円（税込） 完全生産限定盤
発売元：ソニー・ミュージックレーベルズ
［収録曲（CD）］
1.CASTALIA
2.RYDEEN
3.BEHIND THE MASK
4.RADIO JUNK
5.SOLID STATE SURVIVOR
6.KANG TONG BOY
7.TONG POO
8.DAY TRIPPER
9.1000 KNIVES
10.ROCKET FACTORY
11.LA FEMME CHINOISE
12.FIRECRACKER
13.COSMIC SURFIN’
14.THE END OF ASIA
［収録曲（LP）］
SIDE A
1.CASTALIA
2.RYDEEN
3.BEHIND THE MASK
4.RADIO JUNK
5.SOLID STATE SURVIVOR
SIDE B
1.KANG TONG BOY
2.TONG POO
3.DAY TRIPPER
SIDE C
1.1000 KNIVES
2.ROCKET FACTORY
3.LA FEMME CHINOISE
SIDE D
1.FIRECRACKER
2.COSMIC SURFIN’
3.THE END OF ASIA
◾️Spotifyプレイリストシリーズ／YMO：ArtistCHRONICLE
アーティストの歩みを様々な証言とともに振り返る“聴くドキュメンタリー”「ArtistCHRONICLE」。シリーズ第15弾は、1979年に行ったワールド・ツアー4都市5公演のライブ音源のCD／LP／配信リリースを機に再び注目を集めるYELLOW MAGIC ORCHESTRAを4回にわたり特集。
モデレーター：エピソード1、2……RIN（新しい学校のリーダーズ）、砂原良徳
エピソード3……Ginger Root
エピソード4……RIN（新しい学校のリーダーズ）、砂原良徳、imma
コメントゲスト（50音順）：岡村靖幸／小山田圭吾／Greg Phillinganes／Balming Tiger
ナレーター：サッシャ
URL：https://spotify.link/YMO_ArtistCHRONICLE
