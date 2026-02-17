今年に入り、公共交通機関での外国人旅行客のマナー違反を巡り、SNS上で批判が相次いでいる。【写真】もっと周知されてほしい！海外向けサイトで行っている特大荷物持ち込みの注意喚起2月2日にネットメディア「ENCOUNT」が配信した『新幹線で座席間違えた外国人男性動かず占領、「お前は失礼な女だ」娘連れた母に暴言…ネット怒り』という記事では、1000を超えるコメントのほとんどが外国人旅行客に苦言を呈するものだった