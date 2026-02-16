ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のジャンプ混合団体で銅メダルを獲得した高梨沙羅（クラレ）が16日、日本テレビ系の五輪番組に生出演。4度目となったオリンピックを振り返り、もしいなかったら「この場には戻ってこられなかった」という恩人の存在を明かした。高梨は今大会、混合団体で銅メダルを獲得。前回の北京五輪でスーツ規定違反による失格となり、一時は「辞めて償えたら……」と引退も考えたが、競技を