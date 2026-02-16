【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月9日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストとおよび歌唱楽曲が発表された。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲 AI「ラッキーアイラブユー」WEST.「これでいいのだ！」キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」GENERATIONS「本心」中島健人「XTC」「IDOLIC」M!LK「爆裂愛してる」※アーティスト名五十音順 ■中島健人は「XTC」と「ID