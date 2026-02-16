『CDTVライブ！ライブ！』3月9日放送分ラインナップ発表！中島健人、M!LK、キタニタツヤ feat. BABYMETALら全6組
3月9日放送のTBS『CDTVライブ！ライブ！』の出演アーティストとおよび歌唱楽曲が発表された。
■出演アーティスト / 歌唱楽曲
AI「ラッキーアイラブユー」
WEST.「これでいいのだ！」
キタニタツヤ feat. BABYMETAL「かすかなはな」
GENERATIONS「本心」
中島健人「XTC」「IDOLIC」
M!LK「爆裂愛してる」
※アーティスト名五十音順
■中島健人は「XTC」と「IDOLIC」のSPメドレーを披露
中島健人は、「アイドルとしての人生」を様々な角度から解釈した最新アルバムから、2回目の披露となる「XTC」と「IDOLIC」の2曲をスペシャルメドレーでおかわりライブ。
M!LKは最新曲「爆裂愛してる」をフルサイズでお届け。快進撃の止まらないM!LKらしさ満載の本楽曲を前回放送に続いて、おかわりライブで魅せる。
WEST.は、作詞作曲および振り付けを重岡大毅が手掛ける「これでいいのだ！」をフルサイズ初披露。 笑い合いながら突き進んでいくWEST.のメッセージを届ける。
奇跡のコラボとして話題を呼んでいるキタニタツヤ feat. BABYMETALは、人気アニメシリーズの第二期のオープニングテーマとして起用されている「かすかなはな」をフルサイズでパフォーマンス。
AIはテレビCMも話題の、聴いた誰もが“きっと大丈夫”と思える優しさと勇気が湧く最新曲「ラッキーアイラブユー」、GENERATIONSはSUPER BEAVERの柳沢亮太が作詞作曲を手掛けた卒業ソング「本心」をフルサイズで歌唱する。
多彩なラインアップで届ける3月9日19からの『CDTVライブ！ライブ！』をお楽しみに。
■番組情報
TBS『CDTVライブ！ライブ！』
03/09（月）19:00～20:55
進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）
