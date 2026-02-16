ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ決勝は、戸塚優斗選手（24）が日本人選手2大会連続の金に輝き、日本中に感動が広がった。山田琉聖選手（19）も銅を獲得し、もはやお家芸と言えるほどの大活躍を見せた。そんな中で、銀を獲得したオーストラリアのスコッティ・ジェームス選手（31）が、日本選手への敬意を自らの行動で表し、賞賛の声が相次いでいる。ネットの一部で「態度が悪い」との声も出たが...2026年2月1