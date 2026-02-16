TBSの宇賀神メグアナ（30歳）が、2月16日に放送された情報番組「THE TIME,」（TBS系）に出演。キッザニア東京で「THE TIME,」を体験できるパビリオンができたと紹介し、「私もキッザニア、行こうかな？」と語った。番組の中で、職業体験型テーマパーク・キッザニア東京で、期間限定で「THE TIME,」の番組セットを忠実に再現したスタジオを舞台に、アナウンサーやディレクターとなって情報番組を制作する仕事が体験できると紹介され