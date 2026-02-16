±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡Ö»ä¤â¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡ÊÅìµþ¡Ë¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡×
TBS¤Î±§²ì¿À¥á¥°¥¢¥Ê¡Ê30ºÐ¡Ë¤¬¡¢2·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE TIME,¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¤Ç¡ÖTHE TIME,¡×¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¤¬¤Ç¤¤¿¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö»ä¤â¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¿¦¶ÈÂÎ¸³·¿¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢Åìµþ¤Ç¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡ÖTHE TIME,¡×¤ÎÈÖÁÈ¥»¥Ã¥È¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÀ©ºî¤¹¤ë»Å»ö¤¬ÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
±§²ì¿À¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¤ª»Å»öÂÎ¸³¡£¤½¤ì¤«¤é¥·¥Þ¥¨¥Ê¥¬¤Á¤ã¤ó¤È¤ªÏÃ¤â¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤â¤¢¤Þ¤êÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£»ä¤â¥¥Ã¥¶¥Ë¥¢¡¢¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¡©¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
