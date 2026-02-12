ラ・リーガ 25/26の第24節 レバンテとバレンシアの試合が、2月16日02:30にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。 レバンテはイバン・ロメロ（FW）、イケル・ロサーダ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、ルイス・リオハ（MF）らが先発に名を連ね