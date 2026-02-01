ラ・リーガ 25/26の第24節 レバンテとバレンシアの試合が、2月16日02:30にエスタディオ・シウダ・デ・バレンシアにて行われた。

レバンテはイバン・ロメロ（FW）、イケル・ロサーダ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバレンシアはルーカス・ベルトラン（FW）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）、ルイス・リオハ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

58分、バレンシアは同時に3人を交代。ペペル（MF）、フィリプ・ウグリニッチ（MF）、ウーゴ・ドゥーロ（FW）に代わりギド・ロドリゲス（MF）、ハビエル・ゲラ（MF）、ウマル・サディク（FW）がピッチに入る。

64分に試合が動く。バレンシアのルイス・リオハ（MF）のアシストからラージー・ラマザニ（FW）がゴールを決めてバレンシアが先制。

69分、レバンテは同時に3人を交代。イケル・ロサーダ（FW）、カルロス・アルバレス（MF）、イバン・ロメロ（FW）に代わりエタ・エヨング（MF）、ホンアンデル・オラサガスティ（MF）、カルロス・エスピ（FW）がピッチに入る。

78分、レバンテは同時に2人を交代。パブロ・マルティネス（MF）、ナチョ・ペレス（DF）に代わりウナイ・ベンセドル（MF）、パコ・コルテス（FW）がピッチに入る。

84分バレンシアに貴重な追加点が入る。ハビエル・ゲラ（MF）のアシストからウマル・サディク（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

88分、バレンシアは同時に2人を交代。ラージー・ラマザニ（FW）、エライ・ジョメルト（DF）に代わりヘスス・バスケス（DF）、バプティスト・サンタマリア（MF）がピッチに入る。なお、エライ・ジョメルト（DF）は負傷による交代とみられる。

90+5分にレバンテのケルビン・アリアーガ（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

以降は試合は動かず、バレンシアが0-2で勝利した。

なお、レバンテは85分にマティアス・モレノ（DF）に、またバレンシアは17分にフィリプ・ウグリニッチ（MF）、90+2分にヘスス・バスケス（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 04:30:17 更新