爆発的人気を誇る日本人女子レスラーと“美形”パートナーのタッグが、粋なサプライズ演出を披露。大喜びの2人を「もはやカップル」とファンもあたたかく見守っていた。【映像】まるで“プロポーズ” 日本人女子に美形パートナーがサプライズ現地時間14日のバレンタインデー当日、テキサス州ラボックで開催されたWWEハウスショーにWWE女子スーパースターのイヨ・スカイとリア・リプリーの“RHIYO”ペアが出演。前日のテレビ放