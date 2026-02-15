爆発的人気を誇る日本人女子レスラーと“美形”パートナーのタッグが、粋なサプライズ演出を披露。大喜びの2人を「もはやカップル」とファンもあたたかく見守っていた。

【映像】まるで“プロポーズ” 日本人女子に美形パートナーがサプライズ

現地時間14日のバレンタインデー当日、テキサス州ラボックで開催されたWWEハウスショーにWWE女子スーパースターのイヨ・スカイとリア・リプリーの“RHIYO”ペアが出演。前日のテレビ放送「SMACKDOWN」ではWWE女子タッグ王座を防衛こそしたものの後味の悪い結末だったが、この日は快勝。すると、試合後にリアが何やらコソコソと動き出す。

WWE公式X（旧ツイッター）がその一部始終を紹介。リアはリング下からブーケを取り出すと、リングに上がってイヨに向かってひざまずき、そのブーケを手渡す。観客から黄色い声援が飛び交う中、イヨもまんざらでもない様子でそれを受け取り、そのまま飛びついてハグ。さしずめサプライズでの“公開プロポーズ大成功”といった雰囲気だ。

この投稿は瞬く間に約1万件の“いいね”が押される大反響。その後、イヨは個人のXで「めちゃめちゃハッピーなバレンタインデー！ラボックのWWEユニバース、リア、そして美しいお花たちが私の甘い一日を作ってくれました！！ ありがとう」と投稿すると、すかさずリアがそれを引用して「ハッピーバレンタインデー、私の小さなシマリスちゃん」とイケメンな応答をみせる。

一連のやりとりを“見せつけられた”WWEユニバース（WWEファンの愛称）も「本物のカップルやん」「史上最も愛らしいデュオ」「シマリスだって？ 信じられない…」「登場人物全員可愛いよ。なんてこった」と興奮を抑えられない様子だった。

Ⓒ2026 WWE, Inc. All Rights Reserved