大分県日田市では、43回目を迎える恒例の天領日田おひなまつりが始まりました。 九州のひなまつり発祥の地とされる日田市では、15日から「天領日田おひなまつり」が始まり、江戸幕府の直轄地ならではの絢爛豪華なひな人形が展示されています。初日の15日には、昭和初期にアメリカから日本に親善の証として贈られた「青い目の人形」のパレードが行われました。人形を保管する三隈幼稚園の園児が当時の歓迎の様子を再現したも