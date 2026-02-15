東京ヴェルディが柏レイソルに逆転勝利東京ヴェルディが2月15日、J1百年構想リーグで柏レイソルとアウェーで対戦し、2-1で勝利した。J1では唯一の2連勝で、首位に浮上した。東京Vは前半33分に自陣のミスからMF小泉佳穂に決められ、ビハインド負ったが、後半の3人同時の選手交代を機に反撃を開始。FW染野唯月とMF福田湧矢の後半ATのスーパーミドルで逆転。試合終盤には柏のDF原田亘が危険タックルで一発退場となった。試合は