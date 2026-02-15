[2.15 J2・J3百年構想リーグ WEST-A第2節](メグスタ)※14:00開始主審:岡宏道<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 1 今村勇介DF 20 イ・ギサンDF 35 左合修土DF 40 高嶋修也MF 5 國分将MF 15 岩本和希MF 16 有田朱里MF 24 上野輝人MF 66 禹相皓MF 90 後藤優介FW 22 大野耀平控えGK 32 松原快晟DF 44 林田魁斗MF 6 宮崎慎MF 8 森勇人MF 13 前川大河MF 17 牧山晃政FW 11 佐野竜眞FW 77 村上悠緋FW 86 淺田彗潤監督大嶽直人[